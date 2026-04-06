Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-in mərhələsində ikinci oyunlar başlayır
Komanda
- 06 aprel, 2026
- 09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin ikinci oyunlarına bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Əvvəlcə "Şəki" "Quba"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma Şəki Olimpiya İdman Kompleksində, saat 14:00-da start götürəcək. Komandalar arasında baş tutan ilk oyunda "Şəki" 101:89 hesablı qələbə qazanıb.
Günün son matçında "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Görüş "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək. Tərəflər arasındakı ilk görüşdə "Naxçıvan" rəqibini 98:87 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq.
