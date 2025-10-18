İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    • 18 oktyabr, 2025
    • 18:27
    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda daha bir görüş baş tutub

    Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda daha bir görüş baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Sumqayıt" "Quba" ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında təşkil olunan görüş qubalıların 98:88 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən matçlarında "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (91:82), "Ordu" "Sərhədçi"ni (85:73), "Sabah" isə "Şəki"ni (85:66) üstələyib.

