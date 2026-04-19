    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Komanda
    19 aprel, 2026
    • 20:17
    Azərbaycan Basketbol Liqasında yarımfinal cütləri məlum olub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) pley-off mərhələsinin sonuncu 1/4 final oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk oyununda "Neftçi" əlavə vaxtın sonunda NTD üzərində 102:97 hesablı qələbə qazanıb.

    Bu qələbə ilə "Neftçi" seriyanın ümumi hesabında NTD-yə 2:1 qalib gəlib və yarımfinala vəsiqəni rəsmiləşdirib.

    Yarımfinalda "Neftçi"nin rəqibi "Şəki" klubuna seriyanin ümumi hesabında 0:2 hesabı ilə qalib gələn "Abşeron Lions" basketbolçuları olub.

    Günün ikinci görüşündə "Ordu" və "Gəncə" klubları qarşılaşıblar. Oyun "Gəncə" nin 88:78 hesablı qələbəsi ilə bitib. Bu qələbə ilə "Gəncə" seriyanın ümumi hesabında rəqibinə 2:1 qalib gəlib və yarımfinalda "Naxçıvan"ı seriyanın ümumi hesabında 0:2 məğlub edən son çempion "Sabah" a rəqib olub.

    Qeyd edək ki, yarımfinal pley-off seriyalarında ilk oyunlar 22-23 apreldə keçiriləcək. Reqlamentə əsasən seriyalarda ən tez iki qələbə qazanmış klublar finala vəsiqə qazanacaqlar.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Neftçi BK NTD BK

    Son xəbərlər

    23:58

    Digər ölkələr
    23:36

    Fərdi
    23:36

    Futbol
    23:09

    Digər ölkələr
    22:51
    Foto

    Fərdi
    22:38

    Digər ölkələr
    22:19

    Futbol
    22:17

    Region
    21:57
    Video

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti