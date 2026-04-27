Milli Məclis İlham Əliyevi "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na görə təbrik edib

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Daxili siyasət
    • 27 aprel, 2026
    • 13:19
    Milli Məclis İlham Əliyevi Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatına görə təbrik edib
    Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülməsi münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin iclasında Sədr Sahibə Qafarova məlumat verib.

    S.Qafarova ölkə başçısına uğurlar arzulayıb.

    Deputatlar təbriki alqışlarla qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün əldə olunması və dialoqun təşviqi istiqamətində göstərdiyi səylərə görə "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na layiq görülüb.

    ММ поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Герники за мир и примирение"

