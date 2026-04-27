ММ поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Герники за мир и примирение"
Внутренняя политика
- 27 апреля, 2026
- 13:27
Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с присуждением "Премии Герники за мир и примирение".
Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Сахиба Гафарова пожелала главе государства успехов. Депутаты встретили поздравление аплодисментами.
Отметим, что президент Ильхам Алиев удостоен "Премии Герники за мир и примирение" за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и содействие диалогу.
