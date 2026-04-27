Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ММ поздравил Ильхама Алиева с присуждением "Премии Герники за мир и примирение"

    Внутренняя политика
    • 27 апреля, 2026
    • 13:27
    ММ поздравил Ильхама Алиева с присуждением Премии Герники за мир и примирение

    Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева с присуждением "Премии Герники за мир и примирение".

    Как сообщает Report, об этом заявила спикер Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

    Сахиба Гафарова пожелала главе государства успехов. Депутаты встретили поздравление аплодисментами.

    Отметим, что президент Ильхам Алиев удостоен "Премии Герники за мир и примирение" за усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией и содействие диалогу.

    Ильхам Алиев Сахиба Гафарова Милли Меджлис
    Milli Məclis İlham Əliyevi "Sülh və Barışıq üçün Gernika mükafatı"na görə təbrik edib
    Milli Majlis congratulates Ilham Aliyev on Gernika Award Peace and Reconciliation

