    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub

    Komanda
    • 08 mart, 2026
    • 19:03
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, turun sonuncu qarşılaşmasında "Neftçi" ilə "Gəncə" kollektivi üz-üzə gəlib.

    Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutan qarşılaşma Bakı klubunun 76:72 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67), "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (104:73), "Sabah" "Şəki"ni (102:82), "Abşeron Lions" isə NTD-ni (107:88) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Tur matç Sərhədçi İdman Mərkəzi

