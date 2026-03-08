Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub
Komanda
- 08 mart, 2026
- 19:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, turun sonuncu qarşılaşmasında "Neftçi" ilə "Gəncə" kollektivi üz-üzə gəlib.
Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutan qarşılaşma Bakı klubunun 76:72 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Sumqayıt" "Quba"nı (117:116), "Sərhədçi" "Ordu"nu (70:67), "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (104:73), "Sabah" "Şəki"ni (102:82), "Abşeron Lions" isə NTD-ni (107:88) məğlub edib.
Son xəbərlər
19:24
Foto
İrandan 5 ölkənin diplomatik nümayəndəliklərinin əməkdaşları Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
19:16
Bu gün ilk Qədr gecəsidirDin
19:03
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVIII tura yekun vurulubKomanda
19:01
Nyu-Yorkda merin iqamətgahı qarşısında altı etirazçı saxlanılıbDigər ölkələr
18:56
Azərbaycanın ilk cüdo məşqçilərindən olan Əziz-Ağa Əhmədov vəfat edibFərdi
18:36
Makron İranın dron hücumu ilə əlaqədar Fransanın Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edibXarici siyasət
18:31
Emmanuel Makron Prezident İlham Əliyevə zəng edibXarici siyasət
18:04
Müxtəlif ölkələrin rəsmiləri, qurumları və beynəlxalq təşkilatlar İranın Naxçıvana dron hücumunu pisləyibXarici siyasət
17:54