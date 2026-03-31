    • 31 mart, 2026
    • 22:13
    Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşmalar aprelin 3-10-u aralığında keçiriləcək.

    Reqlamentə əsasən, iki qələbəyə ən tez çatan komanda 1/4 finala vəsiqə qazanacaq.

    İlk oyun günündə – aprelin 3-də iki qarşılaşma baş tutacaq. Saat 15:00-da "Quba" ilə "Şəki" üz-üzə gələcək. Günün digər matçında,msaat 19:00-da isə "Naxçıvan" "Sərhədçi" ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

    Növbəti gün, saat 14:00-da "Gəncə" "Lənkəran"la qarşılaşacaq. Günün son oyununda, saat 16:00-da NTD "Sumqayıt"ı qəbul edəcək.

    Tərəflər arasında cavab oyunları aprelin 6-7-nə təsadüf edəcək. Aprelin 6-da, saat 14:00-da "Şəki" – "Quba", 20:00-da isə "Sərhədçi" – "Naxçıvan" qarşılaşmaları keçiriləcək.

    Aprelin 7-də isə daha iki oyun baş tutacaq. Saat 15:00-da "Lənkəran" "Gəncə"ni sınağa çəkəcək. Günün son matçında, saat 19:00-da "Sumqayıt" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Zərurət yaranacağı halda, əlavə oyunlar aprelin 9-10-da təşkil olunacaq. Bu qarşılaşmalar pley-in mərhələsində qaliblərin müəyyənləşməsi üçün həlledici rol oynaya bilər.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Naxçıvan BK Şəki BK NTD BK Quba BK Sərhədçi BK Gəncə BK

