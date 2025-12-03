Azərbaycan Basketbol Liqasında "Gəncə" "Neftçi"yə qalib gəlib
Komanda
- 03 dekabr, 2025
- 22:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan kollektivlərin duelində "Gəncə" "Neftçi"yə 80:73 hesabı ilə qalib gəlib.
Görüş "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.
Qeyd edək ki, turun açılış qarşılaşmasında "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64) məğlub edib.
