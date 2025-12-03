İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Gəncə" "Neftçi"yə qalib gəlib

    Komanda
    • 03 dekabr, 2025
    • 22:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunda yer alan kollektivlərin duelində "Gəncə" "Neftçi"yə 80:73 hesabı ilə qalib gəlib.

    Görüş "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun açılış qarşılaşmasında "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64) məğlub edib.

