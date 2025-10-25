Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu baş tutub
Komanda
- 25 oktyabr, 2025
- 15:48
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
B qrupunun qarşılaşması Naxçıvan klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 76:69.
Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "Abşeron Lions"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. A qrupunun matçı saat 18:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81) məğlub edib.
Son xəbərlər
15:48
Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu baş tutubKomanda
15:47
Foto
Naxçıvanda fiziki imkanları məhdud şəxslərin əl işlərinin sərgi-satış yarmarkası olubSosial müdafiə
15:40
Ötən gün axtarışda olduğuna görə 136 nəfər saxlanılıbHadisə
15:40
Azərbaycandakı bankların faiz xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
15:38
KİV: ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayırDigər ölkələr
15:33
Azərbaycan klubu ABŞ-dən basketbolçunu heyətinə qatıbKomanda
15:20
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan sülh və sabitliyə töhfə verən etibarlı tərəfdaş imicini gücləndiribXarici siyasət
15:20
Azərbaycandakı bankların əməliyyat xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2025)Maliyyə
15:16