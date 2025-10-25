Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu baş tutub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında IV turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Sərhədçi" "Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    B qrupunun qarşılaşması Naxçıvan klubunun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 76:69.

    Günün ikinci görüşündə "Neftçi" "Abşeron Lions"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. A qrupunun matçı saat 18:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq. Əvvəlki matçlarda "Sabah" "Gəncə"ni (87:68), "Lənkəran" "Quba"nı (102:87), "Ordu" "Sumqayıt"ı (116:81) məğlub edib.

