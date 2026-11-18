ABŞ-dən olan basketbolçu Donovan Donaldson "Gəncə" komandasına keçib
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 13:07
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"Gəncə" komandası heyətinə yeni basketbolçu cəlb edib.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Klub ABŞ-dən olan Donovan Donaldsonla mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalayıb.
30 yaşlı oyunçu Şimali Makedoniya, Macarıstan, Almaniya, Yunanıstan, Finlandiya və Fransada çıxış edib. O, son olaraq Kiprin "Keravnos" klubunun formasını geyinib.
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