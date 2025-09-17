İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 20:57
    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    Xaçmaz şəhərində yerləşən mədəniyyət və istirahət parkında abadlıq işləri davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, parkın ərazisində gəzinti yolları bərpa olunur və tamet daşları ilə döşənir. Yaşıllıq sahələri genişləndirilir, oturacaqlar və istirahət guşələri yenilənir.

    Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev parkda görülən işlərlə tanış olub və müvafiq tapşırıqlar verib.

    Son xəbərlər

    21:06

    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    21:05

    Roberta Metsola: Avropa Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar paketi hazırlayıb

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    20:54
    Foto

    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44
    Foto

    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:27

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

    Elm və təhsil
    20:27

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    20:14

    İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edib

    Xarici siyasət
    20:08

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti