İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Sədr müavini: "Su infrastrukturunun yerin altında yerləşməsi çətinliklər yaradır"

    İnfrastruktur
    • 30 sentyabr, 2025
    • 15:56
    Sədr müavini: Su infrastrukturunun yerin altında yerləşməsi çətinliklər yaradır

    Azərbaycanda bütün su infrastrukturunun yerin altında yerləşməsi çətinliklər yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini İlham Bayramov qurumun 9 ay ərzində gördüyü işlərə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu səbəbdən qəza hallarında xidmətlərin dərhal reaksiya verməsi zəruridir: "Qəzalar dünyanın hər yerində baş verə bilər. Əsas məsələ onların operativ şəkildə aradan qaldırılmasıdır. Çünki yeraltı şəbəkələrin uzun illər istismarı müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur".

    İ. Bayramov əlavə edib ki, su təchizatı ilə yanaşı tullantı sularının utilizasiyası da diqqətdə saxlanılır: "Bu istiqamətdə görülən tədbirlər həm ətraf mühitin qorunmasına, həm də insanların sağlamlığının təmin olunmasına xidmət edir. Əhalinin suya çıxışı ölkənin iqtisadi inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Bakı şəhərində və digər bölgələrdə suyun fasiləsiz təminatı daim nəzarətdə saxlanılır. Mövcud çətinliklər olsa da, onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür".

    su təchizatı İlham Bayramov

    Son xəbərlər

    16:37

    Almaniyalı nazir iclas zamanı huşunu itirib

    Digər ölkələr
    16:35

    Azərbaycan HDQ nümayəndə heyəti "SEAFUTURE 2025" beynəlxalq sərgisində iştirak edir

    Hərbi
    16:26
    Foto

    Azərbaycan və Bolqarıstan sualtı arxeoloji irsin araşdırılması üzrə birgə ekspedisiya apara bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    16:25

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi 6 % artıb

    Maliyyə
    16:19
    Foto

    Ceyhun Bayramov ABŞ rəsmisi ilə beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:19

    Cavid Həsənov: "Ümid edirəm ki, növbəti yarışlarda qızıl medal qazanacağam"

    Fərdi
    16:19

    Cənubi Afrika Respublikasının Fransadakı səfiri ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    16:18

    Agentlik: Su şəbəkəsinə qoşulma tam elektron qaydada həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    16:11

    "Səbail" heyətini legioner futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti