Şahin Mustafayev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin ötürücülük qabiliyyətini 15 milyon ton artıracaq"

Zəngəzur dəhlizinin açılması Orta Dəhlizinin ötürücülük qabiliyyətini ildə 15 milyon ton artıracaq.
İnfrastruktur
26 avqust 2025 15:59
Şahin Mustafayev: Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin ötürücülük qabiliyyətini 15 milyon ton artıracaq
Şahin Mustafayev

Zəngəzur dəhlizinin açılması Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşturunun (Orta Dəhliz) ötürücülük qabiliyyətini ildə 15 milyon ton artıracaq.

“Report” xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Nazirlər Kabinetində Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclasda bildirib.

"Dəhliz Azərbaycanın əsas ərazisini Türkiyə və Mərkəzi Asiya ilə bağlayan strateji körpüdür. Eyni zamanda, dəhliz Cənub-Şərqi Asiya və Fars körfəzini Şimali Avropa ölkələri ilə əlaqələndirən yeni arteriya rolunu oynayacaq”, - deyə o qeyd edib.

Rus versiyası Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора на 15 млн тонн в год

