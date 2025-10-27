İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:38
    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcək

    Sabah Sumqayıt şəhərinin bir sıra ərazilərində aparılan təmir-tikinti işləri ilə əlaqədar içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) tabeliyində fəaliyyət göstərən İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, sabah səhər saatlarından axşam saatlarınadək Kotec və Kimyaçılar qəsəbələri, Bulvar ərazisi, 26-cı məhəllə, Xəzər bağları, həmçinin 7, 8 və 12-ci məhəllələrin bir hissəsi içməli su ilə təmin edən magistral xətdə təmir-tikinti işləri aparılacaq. Bu səbəbdən həmin ərazilərdə suyun verilməsi dayandırılacaq.

    su

    Son xəbərlər

    16:46

    Paytaxtın üç rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:43

    Azərbaycan millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına başlayıb

    Komanda
    16:43
    Rəy

    Türkiyədən çıxan PKK – qruplaşmanın dəyişməyən rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:39

    Hesablama Palatası: İstilik enerjisinin maya dəyəri əhali tarifini 2 dəfədən çox üstələyib

    Maliyyə
    16:38

    Sabah Sumqayıtın bir hissəsində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    16:38

    Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıb

    Biznes
    16:34

    Azərbaycan Təbrizdə yeni baş konsul təyin edib

    Xarici siyasət
    16:31

    ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"

    Fərdi
    16:31
    Foto

    Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti