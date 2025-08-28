Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür
İnfrastruktur
- 28 avqust, 2025
- 13:08
Prezident İlham Əliyev "İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhərsalma məsələləri haqqında" 12 avqust 2021-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülür.
Onun fəaliyyəti Xankəndi şəhərini və Ağdərə rayonunu da əhatə edəcək.
Nazirlər Kabineti və Dövlət Komitəsi fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
Son xəbərlər
13:16
Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidirRegion
13:15
Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıbFutbol
13:11
Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurubDigər ölkələr
13:08
Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülürİnfrastruktur
13:04
Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyilDigər ölkələr
13:00
Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
12:53
SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıbEnergetika
12:51
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilibİKT
12:50