Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır
İnfrastruktur
- 12 noyabr, 2025
- 13:22
Abşeron suvarma kanalının Maştağadan keçən hissəsində minlərlə balığın naməlum səbəbdən öldüyü müşahidə edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi məlumat verib.
Bildirilib ki, balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır:
"Məsələ ilə bağlı ilkin məlumatlar əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən sudan nümunələr götürülüb. Eyni zamanda, balıq nümunələri toplanaraq laborator müayinəyə təqdim edilib".
Qeyd olunub ki, səbəblərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində birgə araşdırmalar davam etdirilir.
