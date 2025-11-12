İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:22
    Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır

    Abşeron suvarma kanalının Maştağadan keçən hissəsində minlərlə balığın naməlum səbəbdən öldüyü müşahidə edilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi məlumat verib.

    Bildirilib ki, balıq tələfatı ilə bağlı monitorinqlər aparılır:

    "Məsələ ilə bağlı ilkin məlumatlar əsasında aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən sudan nümunələr götürülüb. Eyni zamanda, balıq nümunələri toplanaraq laborator müayinəyə təqdim edilib".

    Qeyd olunub ki, səbəblərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində birgə araşdırmalar davam etdirilir.

    Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi balıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi monitorinq

    Son xəbərlər

    13:31

    Nazir müavini: "Kino sahəsinə dəstək mexanizmlərinin tətbiqi investisiyaların cəlbi üçün şərait yaradır"

    Maliyyə
    13:31

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:27

    Moldova MDB çərçivəsində daha bir neçə sazişdən çıxıb

    Digər ölkələr
    13:26

    Paşinyan vaxtilə Ermənistana silah satışından imtina edilmənin səbəblərini açıqlayıb

    Region
    13:22

    Maştağadakı Abşeron suvarma kanalında minlərlə balığın ölümü araşdırılır

    İnfrastruktur
    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti