İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    ƏMDX qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin sahiblərinə müraciət edib

    İnfrastruktur
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:32
    ƏMDX qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin sahiblərinə müraciət edib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin sahiblərinə müraciət edib.

    "Report"un məlumatına görə, müraciətdə deyilir ki, ölkə Prezidentinin "Qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 14 iyun 2023-cü il tarixli fərmanının icrasına başlanıldığı dövrdən bu il oktyabrın 14-nə qədər quruma 18 523 müraciət daxil olub.

    İstismara qəbul olunmuş 4 956 obyektin 3 931-nə dövlət reyestrindən çıxarış verilib.

    "Tikinti-quraşdırma işləri 2023-cü il iyunun 1-nə qədər başa çatmış, şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin ayrı-ayrı tələblərinə tam riayət olunmadan inşa olunmuş qeyri-yaşayış təyinatlı obyektlərin sənədlərinin qəbulunu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları davam etdirir və bu müddət 1 yanvar 2026-cı il tarixində başa çatır. Sahibkarlardan xahiş olunur ki, bu müddətədək tələb olunan sənədlərlə müraciət etsinlər və mövcud imkandan yararlansınlar.

    Qeyri-yaşayış binalarına mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd verilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, daşınmaz əmlak bazarının canlanmasına geniş imkanlar yaradır. Sahibkarlar mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış əmlakını girov, sığorta, alqı-satqı və digər əməliyyatlar üçün istifadə edə bilərlər. Fərmanın icrası qeyri-yaşayış təyinatlı tikinti obyektlərinin təhlükəsiz istismarının təmin edilməsi baxımından da xüsusi önəm kəsb edir.

    Sözügedən fərmanda edilmiş dəyişikliyə əsasən bu cür obyekt sahibləri 1 yanvar 2026-cı ilə qədər tələb olunan sənədlərlə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qeyri-yaşayış obyektləri

    Son xəbərlər

    10:27

    Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədir

    Region
    10:25

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    10:22

    Naxçıvan gömrükçüləri büdcə proqnozunu 108 % icra edib

    Maliyyə
    10:22
    Foto

    Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışına həsr olunmuş beynəlxalq tədbir keçirilir

    Xarici siyasət
    10:21
    Video

    "Euronews": Azərbaycan aktiv şəkildə urbanizasiya siyasətini həyata keçirir

    Xarici siyasət
    10:21

    "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:13
    Foto

    Azərbaycan GFTN-Tbilisi Maliyyə Sammitində iştirak edib

    Maliyyə
    10:06

    Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

    İnfrastruktur
    10:06

    Assosiasiya prezidenti: Son illər ölkədə məhkəmə-hüquq sahəsində mühüm islahatlar aparılır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti