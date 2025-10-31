"Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənir
İnfrastruktur
- 31 oktyabr, 2025
- 15:17
"Elmlər Akademiyası" metrostansiyasını Bayıl parkı ilə əlaqələndirən 53 nömrəli şəhərdaxili marşrut üzrə 2025-ci il istehsalı olan, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan, həmçinin daha müasir avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, marşrut üzrə keçirilən müsabiqədə qalib gələn "Transkontrol" MMC avtobuslarla xəttin istismarını noyabrın 1-dən həyata keçirəcək. Marşrut üzrə ümumilikdə 10 avtobus 10-11 dəqiqə intervalla sərnişinlərin xidmətində olacaq.
Son xəbərlər
15:30
Hesablama Palatası 2026-cı il dövlət büdcəsinə rəy verib, Milli Məclisə göndəribBiznes
15:26
Şəhid qardaşı: Elçin döyüşdə yaralansa da, müalicə olunub yenidən cəbhəyə qayıtmışdıDaxili siyasət
15:20
"AzerGold" məhsul portfelini 1 qramlıq qızıl külçələr hesabına genişləndiribBiznes
15:17
TİKA sədri: Zəngəzur dəhlizinin önəmi səbəbilə Naxçıvanda Proqram Koordinasiya ofisi açacağıq – MÜSAHİBƏXarici siyasət
15:17
"Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
15:15
Foto
Hazırda Ağdərənin 7, Xocalının isə 11 kəndinə əhalinin köçürülməsi istiqamətində işlər aparılırQarabağ
15:10
Foto
Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilibFərdi
15:04
Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadırXarici siyasət
15:01
Foto