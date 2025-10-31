Автобусы на маршруте "Эльмляр академиясы" - Баиловский парк обновляются
Инфраструктура
- 31 октября, 2025
- 15:50
Автобусы, курсирующие по внутригородскому маршруту №53 (станция метро "Эльмляр Академиясы"- Баиловский парк), будут заменены на автобусы 2025 года выпуска, оснащенные экологически чистым газомоторным топливом CNG.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.
Согласно информации, ООО Transkontrol, победившее в конкурсе на маршрут, начнет оснащать линию автобусами с 1 ноября. Всего на маршруте будут курсировать 10 автобусов с интервалом движения 10-11 минут.
