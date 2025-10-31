Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Автобусы на маршруте "Эльмляр академиясы" - Баиловский парк обновляются

    Автобусы на маршруте "Эльмляр академиясы" - Баиловский парк обновляются

    Инфраструктура
    • 31 октября, 2025
    • 15:50
    Автобусы на маршруте Эльмляр академиясы - Баиловский парк обновляются

    Автобусы, курсирующие по внутригородскому маршруту №53 (станция метро "Эльмляр Академиясы"- Баиловский парк), будут заменены на автобусы 2025 года выпуска, оснащенные экологически чистым газомоторным топливом CNG.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

    Согласно информации, ООО Transkontrol, победившее в конкурсе на маршрут, начнет оснащать линию автобусами с 1 ноября. Всего на маршруте будут курсировать 10 автобусов с интервалом движения 10-11 минут.

    автобусы Баиловский парк метро "Эльмляр академиясы"
    "Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənir

