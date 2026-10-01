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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2026
    • 16:07
    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub

    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil edilib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mirzəağa Əliyev küçəsi ilə Neftçilər prospekti aralığında olan zolaq uzadılaraq Salatın Əsgərova küçəsinə kimi davam etdirilib.

    Ərazidə müvafiq yol nişanları quraşdırılır. Yaxın günlərdə təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək.

    Hazırda mikromobillik zolaqlarının uzunluğu 67,5 km-ə çatdırılıb. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobillik zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək.

    Mikromobillik infrastrukturunun genişləndirilməsi istifadəçi sayının artmasına da müsbət təsir göstərir. Artıq Bakı ərazisində mikromobillik vasitələri ilə edilən səfərlərin sayı yarım milyonu ötüb. Belə ki, 2026-cı ilin sentyabr ayında velosiped və skuterlər 548 000 dəfə sifariş edilib. Ötən ay velosiped və skuterdən istifadəçi sayı 264 050 nəfər, qət edilən məsafə isə 2 648 000 km təşkil edib. Mikromobillik vasitələrinin sifarişində, istifadəsində və qət edilən məsafə üzrə bu, rekord göstəricilərdir.

    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub
    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub
    Bakının Bülbül prospektinin daha bir hissəsində mikromobillik zolağı təşkil olunub
    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakı şəhəri Mikromobillik Velosiped zolağı
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