Bakının bir sıra yollarında sıxlıq var - SİYAHI Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.
İnfrastruktur
18 avqust 2025 08:09
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda:

1. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

2. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

13 avqust 2025 00:39

