Bakıda piyadalar və mikromobillik istifadəçiləri üçün yeni layihələr icra ediləcək

    • 28 yanvar, 2026
    • 10:49
    Bakıda piyadaların və mikromobillik istifadəçilərinin hərəkətinin təhlükəsiz və rahat təşkili məqsədilə yeni infrastruktur layihələrinin icrası planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayev "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nın icrasına həsr olunmuş dəyirmi masada deyib.

    Onun sözlərinə görə, səkilərə və piyada yollarına dair ümumi tələbləri müəyyən edən dövlət standartı artıq təsdiq edilib və paytaxtın piyadalar üçün daha əlçatan şəhərə çevrilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür.

    A.Rzayev qeyd edib ki, son dövrdə bir sıra küçələrdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb, yeni piyada və mikromobillik zonaları yaradılıb: "Artıq Xaqani bağının ətrafına, İçərişəhərə və Əziz Əliyev küçəsinə avtomobillərin girişi məhdudlaşdırılıb, həmin ərazilərdə piyada məkanları formalaşdırılıb. Bundan başqa, Z. Əliyeva, T. Əliyərbəyov, H.Z. Tağıyev, Y. Məmmədəliyev və Ə. Əlizadə küçələrində həftəsonları və bayram günlərində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir və bu ərazilər piyadaların istifadəsinə verilir. "28 May" metro stansiyasının qarşısında isə piyada infrastrukturu genişləndirilib".

    Sədr əlavə edib ki, hazırda İslam Səfərli küçəsində abadlıq-quruculuq işləri aparılır və bu layihə Fəvvarələr meydanı ilə Qış Parkını vahid piyada dəhlizi kimi birləşdirəcək: "Bu il əlavə olaraq Təbriz küçəsində həm piyadalar, həm də mikromobillik istifadəçilərinin rahatlığını təmin edən yeni genişmiqyaslı layihə icra olunacaq".

