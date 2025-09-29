Bakıda 18 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    29 sentyabr, 2025
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    6. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    7. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    8. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    9. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində;

    10. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    11. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    13. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    14. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    15. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    16. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    17. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış parkı"nın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;

    18. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

