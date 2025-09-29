На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 29 сентября, 2025
- 08:36
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
14. Проспект Бабека, в направлении центра;
15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
17. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
18. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.