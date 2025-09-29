Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 08:36
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    9. Улица Кёроглу Рахимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

    10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    11. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

    13. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    14. Проспект Бабека, в направлении центра;

    15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    16. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    17. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

    18. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.

    НИИМ пробки
    Фото
    Bakıda 18 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

    Последние новости

    09:53

    Жандос Шаймарданов: ОТГ может внести вклад в глобальные процессы

    Внешняя политика
    09:51

    В Румынии работа крупнейшего аэропорта нарушена из-за беспилотника

    Другие страны
    09:51

    РФ нанесла удары по Запорожской области Украины, почти 50 пострадавших

    Другие страны
    09:49

    ЦАМО: Азербайджан вносит вклад в мирный процесс на Южном Кавказе

    В регионе
    09:48

    В Имишли возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:44

    Омер Коджаман: Азербайджан играет ключевую роль в тюркском мире

    Внешняя политика
    09:43

    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

    Бизнес
    09:41

    В Баку проходит инновационный саммит INMerge

    ИКТ
    09:39

    Brent на минувшей неделе подорожала почти на 4%

    Энергетика
    Лента новостей