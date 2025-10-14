Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 14 oktyabr, 2025
    • 17:03
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 18-19-da Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.

    Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

