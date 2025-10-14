Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
İnfrastruktur
- 14 oktyabr, 2025
- 17:03
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 18-19-da Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.
Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
18:17
IMF Azərbaycanın 2025-2026-cı illər üçün CƏB-nin profisiti üzrə proqnozu yenidən nəzərdən keçiribMaliyyə
18:11
IMF 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda inflyasiyanın 4 %-ə qədər azalacağını gözləyirMaliyyə
18:10
Foto
Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:09
Madaqaskar hərbçiləri hakimiyyəti öz əllərinə aldıqlarını bildiriblər - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
18:05
"Bank of Baku" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
17:56
Foto
Qarabağda keçirilən "Mənəvi dəyərlər" həftəsi başa çatıbDin
17:55
"Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 5 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
17:50
Aİ rəsmisi: "Tomahawk"ların tədarükü də daxil olmaqla, Ukraynaya istənilən dəstək alqışlanırDigər ölkələr
17:49