Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
İnfrastruktur
- 08 oktyabr, 2025
- 16:16
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 11-12-də Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.
Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
17:07
Ermənistanda şirkət 25 min dollar cərimələnibRegion
17:05
Tayvan nümayəndəsi: Zəngəzur dəhlizi ilə dünyaya böyük çıxış imkanları olacaqXarici siyasət
17:02
Azərbaycan millisinin xareoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"Fərdi
17:01
Le Pen Fransadakı siyasi vəziyyəti "tamaşa" adlandırıbDigər ölkələr
17:00
Azərbaycan III MDB Oyunlarını medal sıralamasında ikinci pillədə başa vurubFərdi
16:59
Elektrik közərmə lampalarına dair protokol tərtib edə biləcək yeni vəzifəli şəxslər müəyyən edilibEnergetika
16:55
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil etdik"Fərdi
16:50
Azərbaycanda elektrik avtomobillərinin batareyaları necə utilizasiya edilir? - ARAŞDIRMAEnergetika
16:47