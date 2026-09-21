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    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 21 sentyabr, 2026
    • 13:24
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 26-27 sentyabrda Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bu istiqamətlərə, eyni zamanda, Bakı–Qazax–Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.

    Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Ağstafa Bakı-Ağstafa qatarı
    На маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

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