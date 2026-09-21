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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 13:33
    На маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) для удовлетворения возросшего пассажирского спроса организуют 26-27 сентября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом Report сообщили в АЖД.

    По данному направлению также осуществляются ежедневные регулярные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку согласно традиционному расписанию.

    Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД)
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

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