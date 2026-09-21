На маршруте Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные железнодорожные рейсы

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) для удовлетворения возросшего пассажирского спроса организуют 26-27 сентября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом Report сообщили в АЖД.

По данному направлению также осуществляются ежедневные регулярные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку согласно традиционному расписанию.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов Баку и Гянджи, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile.