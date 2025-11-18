Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 18 noyabr, 2025
- 10:29
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 21, 22 və 23 noyabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər. Qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Qazaxdan Ağstafaya isə saat 17:20-də yola düşəcək.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
11:31
Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıbİKT
11:27
Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıbMaliyyə
11:23
Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcəkMaliyyə
11:22
Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunubSağlamlıq
11:18
"mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıbİKT
11:18
Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıbRegion
11:14
Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcəkRegion
11:09
Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıbİnfrastruktur
11:06