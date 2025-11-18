İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:29
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 21, 22 və 23 noyabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər. Qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Qazaxdan Ağstafaya isə saat 17:20-də yola düşəcək.

    Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Bakı-Qazax-Bakı sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    11:23

    Bakıda IX Beynəlxalq Bankçılıq Forumu keçiriləcək

    Maliyyə
    11:22

    Azərbaycanda zoonoz xəstəliklərə qarşı peyvəndləməyə minə yaxın baytar cəlb olunub

    Sağlamlıq
    11:18

    "mygov" platformasında vətəndaşlara məlumat sorğuları barədə bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıb

    İKT
    11:18

    Firdovsini ələ salmaqda ittiham olunan iranlı aktrisa "Şahnamə"dən dissertasiya yazmaqla cəzalandırılıb

    Region
    11:14

    Gürcüstanın yeni hava limanının tikintisi 1,25 milyard dollara başa gələcək

    Region
    11:09

    Azərbaycanda dənizçi sənədlərinin rəqəmsal formada verilməsinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    11:06

    Azərbaycan Prezidenti Latviya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti