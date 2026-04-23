    Bahar Muradova: Qadınların şəhərsalmada iştirakı keyfiyyətli quruculuğunun vacib şərtidir

    Qadınların şəhərsalma prosesində iştirakı yalnız hüquq məsələsi deyil, həm də keyfiyyətli şəhər quruculuğunun vacib şərtidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Komitənin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "Qadın iştirakçılarının təbliği" konfransında bildirib.

    Dövlət Komitəsinin sədri vurğulayıb ki, qadınların şəhər mühitinə fərqli baxışı "insanyönümlü şəhərlər"in salınmasında həlledici rol oynayır: "Qadınların şəhər mühitinə baxışı fərqlidir. Onların gündəlik həyat təcrübəsi şəhər planlaşdırılmasında təhlükəsizlik, işıqlandırma, ictimai nəqliyyatın əlçatanlığı və sosial infrastruktur kimi məsələlərə daha həssas yanaşmanı zəruri edir. Bu baxımdan onların şəhərsalma prosesində iştirakı yalnız hüquq məsələsi deyil, həm də keyfiyyətli şəhər quruculuğunun vacib şərtidir".

    B. Muradova gənc qızların mühəndislik və memarlıq kimi sahələrə cəlb olunması istiqamətində görülən işləri qeyd edib: "Azərbaycanda həyata keçirilən "Zərif mühəndislər" və "Parla" kimi təşəbbüslər texniki sahələrdə qadınların iştirakını gücləndirməklə yanaşı, bu sahədə gələcəyin lider qadın mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə xidmət edir. Dövlət Komitəsi olaraq bizim əsas hədəfimiz bu istiqamətdə qadınların yalnız iştirakını deyil, həm də təsir imkanlarını artırmaqdır. Biz genderə həssas siyasətlərin tətbiqini genişləndirməyi, qadınların qərarvermə mexanizmlərində yerini möhkəmləndirməyi və şəhər mühitində onların təhlükəsizliyini təmin edən yanaşmaları təşviq etməyi prioritet hesab edirik".

