Azərbaycan və Qazaxıstan logistik xərclərin qarşılanması mexanizmini tətbiq edə bilər
- 24 oktyabr, 2025
- 10:51
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) və Qazaxıstanın "QazTrade" şirkəti arasında logistik xərclərin qarşılanması mexanizminin tətbiqi müzakirə olunub.
"Report" AZPROMO-ya istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstan–Azərbaycan biznes forumu çərçivəsində AZPROMO-nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev "QazTrade" Ticarət Siyasətinin İnkişafı Mərkəzi"nin baş direktoru Aytmuxammed Aldajarov ilə görüşüb.
Görüşdə tərəflər təmsil etdikləri qurumların fəaliyyət istiqamətləri, tətbiq olunan ixracın təşviqi mexanizmləri, sahibkarlara göstərilən xidmətlər və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
"QazTrade" tərəfindən ölkələrimizin birgə istehsal edə biləcəyi potensial ortaq məhsulların Orta Dəhliz vasitəsilə Qazaxıstan üzərindən üçüncü ölkələrə, o cümlədən Çinə tranzit ixracının perspektivləri yüksək qiymətləndirilib. Bu xüsusda "QazTrade"in dəstək göstərə biləcəyi bildirilib və müzakirələrin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
Həmçinin, Y. Abdullayev Qazaxıstan Xarici Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri Murat Karimsakovla da görüş keçirib. Görüşdə Qazaxıstan–Azərbaycan biznes forumu çərçivəsində keçirilən Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının III iclasının əhəmiyyətini vurğulanıb, hər iki ölkənin biznes dairələrinin sıx əməkdaşlıqda maraqlı olduqları bildirilib.
AZPROMO-nun icraçı direktoru ölkəmizin rəqəmsal inkişaf konsepsiyası, sənayenin rəqəmsallaşdırılması prosesi haqqında məlumat verib, biznesin dövrümüzün yeni tələbləri ilə uyğunlaşmasının vacibliyini vurğulayıb.
Qazaxıstan Xarici Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri Murat Karimsakov ölkəsinin makroiqtisadi göstəricilərindən, o cümlədən iqtisadiyyatın aparıcı sahələri barədə danışıb. Bildirilib ki, keçirilən forumlar, eləcə də İşgüzar Şura ikitərəfli biznes əlaqələrinin tənzimlənməsi üçün səmərəli mexanizm rolu oynayır. Sözügedən platformaların effektivliyinin daha da artırılması məqsədilə AZPROMO və Palata tərəfindən birgə səylərin göstəriləcəyi qeyd edilib.