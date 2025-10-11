Azərbaycan Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək
İnfrastruktur
- 11 oktyabr, 2025
- 16:03
Azərbaycanda dəmir yollarının yaranmasının 145 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Dəmiryol Muzeyində açıq qapı günləri keçiriləcək.
"Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu münasibətlə 14-19 oktyabr tarixlərində muzeyə giriş pulsuz olacaq.
"Bu fürsətdən siz də yararlanın – muzeydə dəmir yollarının 145 illik tarixinə səyahət edənlərdən olun", - deyə səhmdar cəmiyyəti bəyan edib.
