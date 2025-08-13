Haqqımızda

AZAL və “Gulf Air” arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb

AZAL və "Gulf Air" arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb
13 avqust 2025 14:30
AZAL və “Gulf Air” arasında kod-şerinq razılaşması imzalanıb

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC (AZAL) və Bəhreynin milli aviadaşıyıcısı “Gulf Air” marşrut şəbəkəsini genişləndirmək və sərnişinlərə daha çox səyahət imkanı yaratmaq məqsədilə kod-şerinq sazişini imzalayıb.

"Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən tərəfdaşlıq həm turizm, həm də işgüzar səfərlər üçün əlavə imkanlar yaradaraq Azərbaycan və Bəhreyn arasında biznes, mədəni və iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verir.

Saziş sərnişinlərə daha geniş marşrut şəbəkəsindən faydalanmaq, aviabiletləri vahid əməliyyat sistemi çərçivəsində rahatlıqla əldə etmək və baqajlarını birbaşa son təyinat məntəqəsinə qədər qeydiyyatdan keçirmək imkanı təqdim edir.

“Bu saziş AZAL-ın qlobal marşrut şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində mühüm bir mərhələdir. Yaxın Şərqin aparıcı aviadaşıyıcılarından biri olan “Gulf Air” ilə əməkdaşlığımız sərnişinlərə marşrut seçimlərini genişləndirməyə və səyahət imkanlarını daha rahat planlaşdırmağa, eyni zamanda ölkələrimiz arasında strateji əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə imkan verir”, – deyə AZAL-ın Baş Kommersiya İnzibatçısı Cəmil Manizadə bildirib.

Uçuşlar haqqında əlavə məlumatı www.azal.azwww.gulfair.com rəsmi saytlarından əldə etmək mümkündür.

Rus versiyası AZAL и Gulf Air заключили код-шеринговое соглашение
İngilis versiyası AZAL, Gulf Air sign codeshare agreement

