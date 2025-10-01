İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    ADY və ADB karbon tutma kimi təkmilləşdirilmiş texnologiyadan istifadə üzrə iş aparır

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:07
    ADY və ADB karbon tutma kimi təkmilləşdirilmiş texnologiyadan istifadə üzrə iş aparır

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) karbon tutma kimi təkmilləşdirilmiş texnologiyadan istifadə üzrə iş aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADY-nin Kommunikasiya departamentinin müdiri Turxan Əhmədov "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, səhmdar cəmiyyətinin ADY-nin Gəncə və Biləcəridəki əsas depolarında ümumilikdə təxminən 650 günəş paneli quraşdırılıb: "Bununla təxminən 80 min kilovat/saat elektrik enerjisi təmin olunur. Elektrik enerjisi əsasən daxili ehtiyaclar üçün istifadə edilir. Bu, bizim qeyd edilən təcrübəni genişləndirə biləcəyimizi göstərir. Bu, enerji və nəqliyyat sektoru arasında əla sinerjidir. Lakin biz yenə bu sahəni araşdırırıq. ADB ilə təkmilləşdirilmiş texnologiyadan, yəni infrastruktur aktivlərimiz boyunca karbon tutma kimi daha təkmilləşdirilmiş texnologiyadan istifadə üzrə iş aparılır. Bilirəm, bu texnologiyanın qiymətini nəzərə alsaq, həddindən artıq iddialı səslənir, lakin biz əməliyyatlarımızda tətbiq edə biləcəyimiz hər bir imkanı araşdırırıq".

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" Asiya İnkişaf Bankı BCAW2025

