"Azərbaycan Dəmir Yolları" Sabunçuda yolun çökməsinə münasibət bildirib
İnfrastruktur
- 16 aprel, 2026
- 15:28
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Bakının Sabunçu qəsəbəsində Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin üzərində yerləşən və avtomobillərin maneəsiz hərəkəti üçün inşa edilmiş yeraltı yolda baş vermiş çökməyə münasibət bildirib.
Qurumdan "Report"un sorğusuna cavab olaraq qeyd edilib ki, tuneldə yolun bir hissəsinin çökməsinə səbəb sonuncu güclü yağıntılar zamanı tunelin çıxışındakı kanalizasiya quyusunun daşması olub.
"Aidiyyəti qurumlarla birgə tunel ərazisində əsaslı təmir işləri aparıldıqdan sonra yolun bərpasına başlanılacaq", - məlumatda vurğulanıb.
