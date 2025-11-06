İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:27
    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var
    Bəxtiyar Hacıyev

    Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) Kommunikasiya departamentinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 21-də Qazaxıstanda dövlət səfərində olarkən bəyan etdiyi kimi, Azərbaycan Ermənistana yüklərin tranziti ilə bağlı işğaldan bəri mövcud olan məhdudiyyətləri aradan qaldırıb: "Artıq Azərbaycandan tranzit keçməklə yüklər Ermənistana göndərilir. Rusiyadan Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 1048 ton 800 kq taxıl yüklü 15 vaqon ötən gün Böyük Kəsik stansiyasından Ermənistana göndərilib. Yüklər Gürcüstana, oradan isə Ermənistana daşınır.

    Həmçinin Qazaxıstan taxılının Azərbaycan üzərindən Ermənistana daşınmasına başlanılıb. Qazaxıstandan göndərilən 1000 tona yaxın taxıl yüklü 15 vaqon noyabrın 5-də Azərbaycana daxil olub. Qatar artıq Biləcəri stansiyasındadır. Biləcəri–Hacıqabul–Böyük Kəsik marşrutu ilə hərəkətini davam etdirəcək və yüklər Böyük Kəsik stansiyasından yola salınacaq. Həm Rusiya, həm də Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana yüklərin növbəti partiyalarının göndərilməsi gözlənilir".

    Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Qazaxıstan taxılı daşıyan 15 vaqondan ibarət yük qatarı Biləcəri Dəmiryol Stansiyasından yola düşüb.

    yük qatarı taxıl Ermənistan

    Son xəbərlər

    10:44

    Bakının "Rəqəmsal əkiz"i beynəlxalq konfransda nəqliyyat planlaşdırılmasında uğurlu nümunə kimi qiymətləndirilib

    İKT
    10:42

    QHT sədri: Ermənilər bu günədək 1700-ə yaxın coğrafi adı dəyişdirib

    Daxili siyasət
    10:39

    Salyan və Sabirabadın bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:39

    UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    10:35
    Foto

    Bəzi məhkəmə sədrlərinin hakimlik səlahiyyətlərinə xitam verilib

    Daxili siyasət
    10:33

    Zaur İbrahimli: Milli toponimlərlə bağlı elmi əsərlərin ortaya çıxarılması əsas istiqamətlərdəndir

    Daxili siyasət
    10:32

    Azərbaycan Körfəz ölkələri ilə beynəlxalq maliyyə resurslarının cəlb olunmasını müzakirə edib

    İKT
    10:28

    Aygün Əliyeva: Bu il Qərbi Azərbaycanla bağlı maliyyələşdirdiyimiz layihələr rekord sayda olub

    Daxili siyasət
    10:27

    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti