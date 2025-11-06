Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    АЖД: В следующем в Армению грузовом поезде перевозится около 1 тыс. тонн казахстанского зерна

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 11:18
    АЖД: В следующем в Армению грузовом поезде перевозится около 1 тыс. тонн казахстанского зерна

    В следующем транзитом из Азербайджана в Армению грузовом поезде перевозится около 1 000 тонн казахстанской пшеницы.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

    По его словам, груз следует в Армению транзитом через Азербайджан:

    "Как заявил президент Ильхам Алиев во время госвизита в Казахстан 21 октября, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Грузы теперь отправляются в Армению транзитом через Азербайджан. Накануне 15 вагонов с зерном общим весом 1048 тонн 800 кг были отправлены из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана со станции Беюк-Кясик. Груз следует в Грузию, а оттуда – в Армению.

    Кроме того, началась транспортировка казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан. 5 ноября в Азербайджан поступило 15 вагонов с около 1 000 тонн пшеницы из Казахстана. Поезд уже находится на станции Баладжары. Он продолжит движение по маршруту Баладжары–Гаджигабул–Беюк-Кясик, и будет отправлен со станции Беюк-Кясик. Ожидается, что следующие партии грузов будут отправлены в Армению из России и Казахстана через территорию Азербайджана", - сказал он.

    Отметим, что грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанскую пшеницу в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары.

    Бахтияр Гаджиев АЖД Казахстан пшеница Армения
    ADY: Ermənistana gedən yük qatarında 1 000 tona yaxın Qazaxıstan taxılı var
    ADY: Freight train to Armenia carries nearly 1,000 tons of Kazakh wheat

    Последние новости

    12:05

    В Азербайджане импортируемые и реализуемые промпарками автобусы могут освободить от НДС

    Промышленность
    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    Лента новостей