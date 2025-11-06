АЖД: В следующем в Армению грузовом поезде перевозится около 1 тыс. тонн казахстанского зерна

В следующем транзитом из Азербайджана в Армению грузовом поезде перевозится около 1 000 тонн казахстанской пшеницы.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

По его словам, груз следует в Армению транзитом через Азербайджан:

"Как заявил президент Ильхам Алиев во время госвизита в Казахстан 21 октября, Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Грузы теперь отправляются в Армению транзитом через Азербайджан. Накануне 15 вагонов с зерном общим весом 1048 тонн 800 кг были отправлены из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана со станции Беюк-Кясик. Груз следует в Грузию, а оттуда – в Армению.

Кроме того, началась транспортировка казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан. 5 ноября в Азербайджан поступило 15 вагонов с около 1 000 тонн пшеницы из Казахстана. Поезд уже находится на станции Баладжары. Он продолжит движение по маршруту Баладжары–Гаджигабул–Беюк-Кясик, и будет отправлен со станции Беюк-Кясик. Ожидается, что следующие партии грузов будут отправлены в Армению из России и Казахстана через территорию Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что грузовой поезд из 15 вагонов, перевозящий казахстанскую пшеницу в Армению через территорию Азербайджана, отбыл с железнодорожной станции Баладжары.