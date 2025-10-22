ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib
İnfrastruktur
- 22 oktyabr, 2025
- 18:29
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılovun oktyabrın 24-də Göygöl rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.
Bu barədə "Report" ADSEA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
Qeyd edilib ki, qəbul oktyabrın 31-də keçiriləcək.
Qəbul Göygöl və Daşkəsən rayonlarının sakinləri üçün nəzərdə tutulub.
