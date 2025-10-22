İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İnfrastruktur
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:29
    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılovun oktyabrın 24-də Göygöl rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

    Bu barədə "Report" ADSEA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Qeyd edilib ki, qəbul oktyabrın 31-də keçiriləcək.

    Qəbul Göygöl və Daşkəsən rayonlarının sakinləri üçün nəzərdə tutulub.

    ADSEA Zaur Mikayılov Vətəndaş qəbulu

