AAYDA Bakıda təmir işlərini martda 10 dəfəyə yaxın artırıb
İnfrastruktur
- 07 aprel, 2026
- 16:35
Bu ilin mart ayında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakıda 87 849,7 kvadratmetr (kv.m) sahədə təmir işləri icra edib.
"Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, bu, fevral ayı ilə müqayisədə 9,6 dəfə çoxdur.
AAYDA təkcə bayram günlərində - 23-30 martda paytaxtda nəqliyyat sıxlığının azalmasından istifadə etməklə 78 762 kv.m sahədə təmir işləri aparıb. Qalan 9087,7 kv.m sahəni əhatə edən təmir işləri isə nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaradılmadan əsasən gecə saatlarında icra edilib.
