    AAYDA Bakıda təmir işlərini martda 10 dəfəyə yaxın artırıb

    İnfrastruktur
    • 07 aprel, 2026
    • 16:35
    AAYDA Bakıda təmir işlərini martda 10 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin mart ayında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakıda 87 849,7 kvadratmetr (kv.m) sahədə təmir işləri icra edib.

    "Report" Agentliyə istinadən xəbər verir ki, bu, fevral ayı ilə müqayisədə 9,6 dəfə çoxdur.

    AAYDA təkcə bayram günlərində - 23-30 martda paytaxtda nəqliyyat sıxlığının azalmasından istifadə etməklə 78 762 kv.m sahədə təmir işləri aparıb. Qalan 9087,7 kv.m sahəni əhatə edən təmir işləri isə nəqliyyatın hərəkətinə maneə yaradılmadan əsasən gecə saatlarında icra edilib.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakı şəhəri Avtomobil yolu Təmir-bərpa işləri

    Son xəbərlər

    17:55

    İsrail İranda 10 dəmir yolu obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti