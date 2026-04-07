İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan millisi növbəti dəfə Moldovanı məğlub edib

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 21:33
    Türkiyənin Alanya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası ikinci yoldaşlıq oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığma Alanya Bələdiyəspor çimərlik stadionunda növbəti dəfə Moldova seçməsi ilə qarşılaşıb.

    Görüş komandamızın 7:3 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Azərbaycan millisinin heyətində Ramil Əliyev və Sabir Allahquliyev hərəyə 2, Kamran Qürbətov, Elçin Qasımov və Sahib Məmmədov isə 1 qol vurublar.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında keçirilən ilk yoldaşlıq oyununda da Azərbaycan millisi qələbə qazanıb - 8:5.

    Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi Sabir Allahquliyev Kamran Qürbətov Alanya Bələdiyəspor çimərlik stadionu

