Türkiyənin tanınmış aktyoru vəfat edib

    İncəsənət
    • 01 noyabr, 2025
    • 12:53
    Türkiyənin tanınmış aktyoru Engin Çağlar vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, 1960-70-ci illərdə rol aldığı unudulmaz filmlərlə milyonların sevgisini qazanan sənətçi Türkiyə Film Sənaye Fonduna (FİLMSAN) 7 il sədrlik edib.

    Xatırladaq ki, E.Çağlar (əsl adı Çağlan Övət - red.) 1940-cı il avqustun 28-də İstanbulda anadan olub. 1958-ci ildə qısa müddət "Qalatasaray" komandasında futbol oynayıb. Almaniyada ali təhsil alıb. İki il Şimali Kirpdə hərbi xidmətdə olub.

    Kinoda ilk roluna 1968-ci ildə Bilgə Olqaçın "Öksüz" filmi ilə başlayıb. 1969-cu ildə Orxan Aksoyun rejissorluq etdiyi "Kınalı Yapıncak" filmində Hülya Koçyiğit ilə oynayaraq məşhurlaşıb. Hulki Saner ilə anlaşdıqdan sonra Metin Erksanın yönətdiyi filmlərdə görünüb. 1974-cü ildə kinodan gedib. 2016-cı ildən FİLMSAN Fondunun İdarə Heyətinə sədr seçilib.

    2011-ci ildə "Altın Portakal" film festivalında, 2017-ci ildə teatr və kino aktyorları mükafatına layiq görülüb.

    E.Çağlar Türkiyənin "Yeşilcam" filmlərinin aparıcı aktyorlarından olub. Onlarla bədi filmə və seriallara çəkilb.

