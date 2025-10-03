İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    "İçərişəhər" Dövlət Qoruğunun İdarə Heyətinə yeni üzv təyin olunub

    İncəsənət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 11:06
    İçərişəhər Dövlət Qoruğunun İdarə Heyətinə yeni üzv təyin olunub
    Aytac Əlisultanlı

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinə yeni üzv təyin edilib.

    Bu barədə "Report"a Qoruq İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu vəzifəyə Aytac Əlisultanlı təyinat alıb.

    Aytac Əlisultanlı peşəkar fəaliyyətinə müxtəlif özəl şirkətlərdə başlayıb, bir müddət "Pasha Construction" şirkətində memar olaraq çalışıb.

    2021-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsində rəhbər vəzifələrdə çalışıb, 3-cü və daha sonra 2-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu olub.

    O, Azərbaycan Memarlar İttifaqının İdarə Heyətinin və UNESCO yanında Abidələr və Tarixi Yerlər üzrə Beynəlxalq Şuranın (ICOMOS) üzvüdür. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən "İlin Gənci" mükafatı ilə təltif olunub.

    2025-ci ilin aprel ayından etibarən Aytac Əlisultanlı "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi-Mədəni Mərkəzində direktor müavini, daha sonra isə direktor vəzifəsində çalışıb.

    "İçərişəhər" İdarə Heyətinin üzvü Bakı

    Son xəbərlər

    11:35

    Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:34

    Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"

    Biznes
    11:32

    Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    İKT
    11:27

    ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edib

    İnfrastruktur
    11:26

    Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədir

    Xarici siyasət
    11:25

    Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"

    Sənaye
    11:22

    Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"

    Biznes
    11:19

    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti