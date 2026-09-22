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    SİMA İmza ilə vergi hesabatlarını 6 ay pulsuz təqdim et!

    İKT
    • 22 sentyabr, 2026
    • 10:26
    SİMA İmza ilə vergi hesabatlarını 6 ay pulsuz təqdim et!

    III rüb üzrə hesabatlılıq dövrü ərəfəsində "SİMA İmza" vergi ödəyicilərinə bəyannamə prosesini məkan və vaxt məhdudiyyəti olmadan həyata keçirmək imkanı təqdim edir.

    Fərdi sahibkar və hüquqi şəxslər tərəfindən milyonlarla rəqəmsal əməliyyatın icra olunduğu "SİMA İmza" vergi portalındakı bütün xidmətlərə və ölkənin nüfuzlu bank sistemlərinə rahat çıxış təmin edir. Eyni zamanda, əhatə dairəsini böyütmək üçün "SİMA İmza" yeni qurumlarla inteqrasiya işlərini sürətlə aparır və yaxın zamanda istifadəçilərə yeni rəqəmsal imkanlar təqdim etməyə hazırlaşır.

    Qeyd edək ki, oktyabr ayı ərzində SİMA rəqəmsal imza istifadəçiləri ƏDV, gəlir, mənfəət, sadələşdirilmiş və vahid bəyannamə kimi bütün vergi hesabatlarını tam rəqəmsal mühitdə və təhlükəsiz təqdim edə bilərlər. Bundan əlavə, 6AYPULSUZ promokodu ilə tətbiq üzərindən biznes imzasına ilk 6 ay ərzində ödənişsiz sahib olmaq mümkündür. Növbəti mərhələdə abunəlik haqqı heç bir əlavə xərc olmadan aylıq 2.40 AZN, illik 25 AZN və ya 3 illik 55 AZN kimi əlverişli tariflərlə təklif olunur.

    Siz də hesabatlarınızı son günə saxlamadan, "SİMA İmza" mobil tətbiqini yükləyə, biznes imzanızı dərhal əldə edərək hesabatlılıq dövrünü rahat və uğurla tamamlaya bilərsiniz.

    "SİMA İmza" haqqında

    SİMA yeni nəsil rəqəmsal imza AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC tərəfindən 2022-ci ildə yaradılıb. "SİMA İmza" istifadəçilərə müxtəlif dövlət və özəl xidmətlərdən təhlükəsiz və sürətli şəkildə yararlanmağa imkan verən rəqəmsal imza həllidir. Biznes imzasının əldə edilməsi zamanı abunə haqqından başqa heç bir gizli və əlavə xərc yoxdur.

    "SİMA İmza" fərdi sahibkar həlli:

    SİMA İmza ilə vergi hesabatlarını 6 ay pulsuz təqdim et!

    "SİMA İmza" hüquqi şəxs həlli:

    SİMA İmza ilə vergi hesabatlarını 6 ay pulsuz təqdim et!

    "SİMA İmza" səlahiyyət ötürülməsi:

    SİMA İmza ilə vergi hesabatlarını 6 ay pulsuz təqdim et!

    Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) AzInTelecom MMC AZCON Holding

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