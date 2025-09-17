İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Rəşad Nəbiyev Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcək

    İKT
    • 17 sentyabr, 2025
    • 16:05
    Rəşad Nəbiyev Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcək
    Rəşad Nəbiyev

    Sentyabrın 26-da, saat 10:00-da rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Oğuz şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində Şəki, Qəbələ və Oğuz rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək. 

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, nazir bu bölgələrdə göstərilən nəqliyyat, telekommunikasiya, o cümlədən internet, teleradio yayımı və poçt xidmətləri sahəsində əhalini maraqlandıran məsələlərlə bağlı vətəndaşları dinləyəcək.

    Qəbula 25 sentyabr 2025-ci il tarixinə qədər nazirliyin Çağrı mərkəzi (1655) və elektron poçtu ([email protected]), 010 250 48 48 və 012 598 58 58 (daxili 222 və 290) nömrəli telefonlar vasitəsilə yazılmaq mümkündür.

    Rəşad Nəbiyev Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    16:10

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti