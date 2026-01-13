İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:33
    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini Hökumət buluduna köçürüb

    "Hökumət buludu"nun (G-cloud) yaradılması və "bulud" xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında" ölkə Prezidentinin 718 nömrəli Fərmanının icrası davam etdirilir.

    Qarabağ Dirçəliş Fondu da Fərmanın icrası çərçivəsində informasiya sistemləri və ehtiyatlarını "Hökumət buludu"na köçürən dövlət qurumları sırasına qatılıb.

    Fondun əsas rəqəmsal resursları AZCON Holding şirkətlərindən olan "AzInTelecom" MMC-yə məxsus Bakı Data Mərkəzinə yerləşdirilib. "AzInTelecom" tərəfindən Qarabağ Dirçəliş Fonduna "Virtual server – IaaS" (İnfrastructure-as-a-Service) və "Rezervlənmə – BaaS" (Backup-as-a-Service) "bulud" xidmətlərinin göstərilməsi təmin edilib. Bununla qurum kritik sistemlərin yüksək əlçatanlığına nail olub.

    "Hökumət buludu" layihəsi çərçivəsində dövlət qurumlarının İT sistemlərinin "AzInTelecom"a məxsus Bakı Əsas və Yevlax Ehtiyat Data Mərkəzlərinə tam və ya qismən miqrasiyası həyata keçirilir. Miqrasiya nəticəsində qurumların cari İT xərcləri azalır, informasiya sistemlərinin məhsuldarlığı artır. Beləliklə, təkmilləşdirilmiş informasiya təhlükəsizliyinə, dayanıqlı İT infrastrukturuna, keyfiyyətli servis təminatı və 24/7 monitorinq xidmətinə nail olunur.

    "AzInTelecom" "bulud" xidmətləri üzrə beynəlxalq standartları müəyyənləşdirən "TIER III" sertifikatını Cənubi Qafqaz regionunda əldə etmiş ilk qurumdur.

    “Qarabağ Dirçəliş Fondu” “AzInTelecom”

    Son xəbərlər

    10:43

    Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan-İtaliya münasibətləri strateji səviyyəyə yüksəlib"

    Biznes
    10:35

    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    10:33

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    10:32

    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Futbol
    10:31

    "REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçib

    Biznes
    10:19

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    10:16

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    10:15

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:11

    Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti