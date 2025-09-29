İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Nazir: "Azərbaycanın İKT məhsulları ixracı potensialından geri qalır"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:55
    Nazir: Azərbaycanın İKT məhsulları ixracı potensialından geri qalır
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycan İKT məhsullarının ixracı baxımından hazırda malik olduğu potensialdan geri qalır:

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan universitetlərinin İKT sahəsi ilə bağlı məzunlarının keyfiyyəti ilə bazar tələbləri arasında böyük uyğunsuzluq var: "Düşünürük ki, buna təsir edən amillərdən biri bu sahə ilə bağlı kadrlarla əlaqədardır. Hər il Azərbaycan universitetlərini 2 000-dən çox İT mütəxəssisi bitirir. Əslində bu, bazarın tələb etdiyindən daha çoxdur".

    R.Nəbiyev bildirilib ki, lakin əsas problem məzunların keyfiyyəti ilə bazar tələbləri arasında böyük uyğunsuzluğun olmasıdır: "Biz insan kapitalına demək olar ki, bütün səviyyələrdə intensiv şəkildə investisiya qoyuruq. Məktəblərdə rəqəmsal bacarıqlar proqramımızı genişləndiririk. Universitet proqramlarını bütün universitetlərdə yüksəldirik və eyni zamanda artıq bir çox şirkətlərlə əməkdaşlıqda işçi qüvvəsinin bacarıqlarını artırırıq".

    INMerge2025 Rəşad Nəbiyev İKT

    Son xəbərlər

    11:29

    Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Asiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"

    İKT
    11:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    11:29

    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb

    Ekologiya
    11:26
    Foto

    ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıb

    İnfrastruktur
    11:23

    "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edir

    İKT
    11:19

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir

    Digər ölkələr
    11:15

    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3

    Fərdi
    11:15

    İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏY

    Xarici siyasət
    11:14

    Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti