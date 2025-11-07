"Nar" Zəfərin 5 illiyini könüllü gənclərə özəl silsilə tədbirlərlə qeyd etdi
- 07 noyabr, 2025
- 16:45
"Nar" ictimai fəallığı ilə seçilən 150 könüllü gənci Vətən müharibəsində qazanılan tarixi zəfərimizin 5-ci ildönümünə həsr olunan düşərgədə bir araya gətirib. Düşərgənin məqsədi gənclərə milli dəyərləri təbliğ etmək və onların bilik və bacarıqlarının formalaşmasına yönələn tədbirlərə dəstək vermək olub.
Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondunun dəstəyi və Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilən "Zəfər 5 il" düşərgəsi Quba Olimpiya İdman Kompleksində təşkil edilib. Beş gün davam edən düşərgədə könüllülərin fərdi və komanda bacarıqlarının formalaşmasına dəstək vermək, birgə fəaliyyət təcrübəsi qazandırmaq istiqamətində təlimlər keçirilib. Eləcə də, gənclərə vətənpərvərlik hisslərini aşılamaq məqsədilə düşərgəyə 44 günlük Vətən müharibəsi qaziləri dəvət edilib, onların iştirakı ilə müzakirələr təşkil olunub.
Düşərgənin ikinci günü keçirilən panel müzakirələrində "Nar"ın İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ ünsiyyət departamentinin direktoru Hökümə Kərimova iştirak edib. Hökümə Kərimova mobil operatorun həyata keçirdiyi davamlı sosial layihələrlə bağlı gənclərin suallarını cavablandırıb və sosial layihə təşkilatçılığı istiqamətində mobil operatorun təcrübəsini könüllülərlə bölüşüb.
Həmçinin, düşərgədə könüllü gənclərin iştirakı ilə "Zəfər 5 il" adlı fləşmob baş tutub. Bu fləşmob gənclərin Şanlı Zəfərimizə, Azərbaycan xalqının qalib ruhuna olan dərin ehtiramın rəmzi ifadəsinə çevrilib.
Qeyd edək ki, sərfəli təklifləri ilə seçilən mobil operator "Nar" özünüz korporativ sosial məsuliyyət (KSM) strategiyası çərçivəsində bir sıra milli və sosial əhəmiyyətli layihələrə dəstək olur. "Nar"ın KSM layihələri haqqında ətraflı məlumatı nar.az/projects səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.
