İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Nar" QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verir

    İKT
    • 02 dekabr, 2025
    • 14:22
    Nar QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verir

    Sərfəli mobil operator "Nar" "Özəl sektorun KSM siyasətində QHT-lərin iştirakı: təcrübə və yanaşmalar" adlı konfransda korporativ sosial məsuliyyət (KSM) sahəsində milli təcrübənin inkişafı və şirkətlərlə QHT-lər arasında əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsində iştirak edib. Tədbir Azərbaycan Milli QHT Forumu və "Prioritet" Sosial-İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə təşkil edilib.

    Üç gün davam edən tədbirdə aparıcı şirkətlər, banklar, biznes assosiasiyaları və müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış QHT nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlar zamanı KSM-in sadəcə sosial aksiyalar deyil, biznes idarəetməsinin strateji hissəsi olduğu vurğulanıb. Tədbir çərçivəsində təşkil edilən konfransda "Nar"ın İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ ünsiyyət departamentinin direktoru Hökumə Kərimova şirkətin KSM yanaşması, QHT-lərlə əməkdaşlıq mexanizmləri və layihələrin monitorinqi ilə bağlı təqdimatla çıxış edərək gələcək əməkdaşlıq imkanları barədə fikirlərini bölüşüb.

    Qeyd edək ki, "Nar" KSM fəaliyyətini uzunmüddətli sosial dəyər yaratmağa yönəlik strateji istiqamət kimi inkişaf etdirir. Mobil operator inklüzivlik, təhsilin inkişafı, milli-mədəni irs və vətənpərvərlik sahəsində davamlı layihələrə dəstək verir, regionlarda sosial təşəbbüslərin genişləndirilməsinə xüsusi önəm göstərir. Şirkət QHT-lərlə əməkdaşlığı sosial layihələrin daha səmərəli həyata keçirilməsi üçün mühüm tərəfdaşlıq modeli kimi dəyərləndirir.

    Hazırda 2,2 milyon abunəçiyə xidmət göstərən "Nar" son 6 il ərzində Müştəri Loyallığı İndeksi göstəricisinə əsasən Azərbaycanda lider mobil operatordur. Bu uğurun arxasında "Nar"ın ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi müştəriyönümlü strategiya dayanır. Mobil operator istifadəçilərinə sərfəli qiymət qarşılığında dayanıqlı və yüksəkkeyfiyyətli rabitə xidmətləri, müxtəlif internet paketləri və müasir eSim texnologiyası təqdim edir.

    Nar Mobile

    Son xəbərlər

    15:18

    İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    15:17

    Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırır

    Region
    15:16

    İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcək

    Region
    15:08

    Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:05

    Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:05

    XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır

    Biznes
    15:04
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:03
    Foto

    İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıb

    Energetika
    15:00
    Foto

    Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti