İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:22
    Narın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən Bütün Vücudlar Danışır layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    Sərfəli mobil xidmətləri və sosial layihələrə davamlı dəstəyi ilə seçilən "Nar"ın tərəfdaşlığı ilə "Bütün Vücudlar Danışır" sosial layihəsinin 2024-2025-ci illər üzrə hesabat tədbiri keçirilib. Layihənin əsas məqsədi həssas və qeyri-həssas qrupları bir araya gətirməklə onların fiziki və emosional rifahını yaxşılaşdırmaq, sosial bacarıqlarını inkişaf etdirmək, yeni dostluqlar qurmaq və inklüziv cəmiyyətin gücləndirilməsinə töhfə verməkdir.

    Tədbir çərçivəsində layihənin hesabatı təqdim olunub. Bildirilib ki, il ərzində layihəyə ümumilikdə 587 nəfər – həm əlilliyi olan, həm də olmayan iştirakçı cəlb edilib və beləliklə, həssas və qeyri-həssas qrupların birgə fəaliyyəti dəstəklənib. Həmçinin, cəmiyyətdə inklüziv davranış mədəniyyətinin təşviqi məqsədilə sosial şəbəkələrdə yayımlanan maarifləndirici videoların təsiri və əldə olunan nəticələr tədbir iştirakçıları ilə bölüşülüb. Qonaqlar inklüziv dəyərləri əks etdirən bədii film nümayişini izləyib, eləcə də xüsusi inklüziv rəqs tamaşasının şahidi olublar. Tədbirdə layihənin ideyası ətrafında birləşən tərəfdaş qurumların rəhbərləri də çıxış edərək inklüziv cəmiyyətin təşviqinə dair fikirlərini səsləndiriblər.

    Tədbirdə iştirak edən "Nar"ın İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ ünsiyyət departamentinin direktoru Hökümə Kərimova bildirib: "Nar" ölkəmizdə inklüzivlik istiqamətində layihələr həyata keçirən ilk şirkətlərdən biridir. Xüsusilə qürurvericidir ki, bu təşəbbüslərimiz digər şirkətlər üçün də ilham və motivasiya rolunu oynayır. Biz inklüzivliyi dəstəkləməklə həm cəmiyyətin inkişafına, həm də biznes mühitində sosial məsuliyyətin güclənməsinə töhfə veririk".

    Sosial məsuliyyət fəaliyyətlərini ardıcıl şəkildə davam etdirən "Nar" korporativ sosial məsuliyyət strategiyası çərçivəsində təhsil, inklüzivlik və sosial rifah istiqamətində təşəbbüsləri dəstəkləməklə cəmiyyətdə bərabər imkanların təşviqinə və inklüziv dəyərlərin güclənməsinə töhfə verir. Mobil operatorun həyata keçirdiyi bütün sosial layihələrlə nar.az vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Hazırda 2,2 milyon abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli rabitə xidmətləri göstərən "Nar" son 6 ildə Müştəri Loyallığı İndeksinə görə ölkədə lider mobil operatordur. Mobil operator müştəriyönümlülük strategiyasına sadiq qalaraq sərfəli qiymət qarşılığında üstün xidmət təqdim edir.

    Nar Mobile Bütün Vücudlar Danışır

    Son xəbərlər

    11:37

    Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətirib

    Digər
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti