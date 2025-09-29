İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:26
    Huawei Pura 80 Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    Texnologiya dünyasında innovasiya yalnız sürət və dizaynla deyil, həm də yeni imkanlar yaratmaqla ölçülür. HUAWEI Pura 80 və HUAWEI Pura 80 Pro modelləri dəqiq olaraq bunu edir – mobil fotoqrafiyanın dilini yenidən müəyyən edirlər. Əvəzedici mənada peşəkar fotoaparatların imkanlarını əl cibinə qoyan bu cihazlar, 2025-ci ilin ən istedadlı "köməkçi" kimi qiymətləndirilir. Seriya, istifadəçiyə anı dondurmaq deyil, onu incəliklə işıqlandırmaq gücü verir.

    Texnologiyanin ürəyi: görüntü emalinda siçrayiş

    HUAWEI Pura 80 seriyasının fotolarındakı sehr onun aparat və proqram təminatının qeyri-adi sintezində gizlidir. Əsas sensor 1/1.3 düymlük ölçüsü və f/1.6 - f/2.4 dəyişən diafraqması ilə hər şəraitdə optimal işıq miqdarını toplayır. Ancaq əsas inkişaf, HUAWEI-nin özünəməxsus XMAGE görüntü emalı prosessorunda baş verir. Bu çip, alqoritmlər əsasında, hər pikseli hərtərəfli analiz edir, detalları gücləndirir. HUAWEI Pura 80 Pro üçün bu, xüsusilə 4x optik yaxınlaşdırma zamanı özünü göstərir: sistem, obyekti yaxınlaşdırmaqla yanaşı, itmiş detalları "bərpa edir".

    İstifadə təcrübəsi: performans və dizaynin harmoniyasi

    Bu fotoqrafik güc, HUAWEI Pura 80-də yeni Kirin 9010S çip və HUAWEI Pura 80 pro-da Kirin 9020 çipi və 12 GB operativ yaddaş sayəsində mükəmməl işləyir. Prosessorun gücü, yalnız oyunlar üçün deyil, həm də kameranın mürəkkəb hesablamalarını çevik yerinə yetirməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu, real zamanlı rejimdə yüksək keyfiyyətli foto və video çəkilişinə zəmanət verir. Cihazlar, 120 Hz tezlikli2800-3000 nits pik parlaqlığa malik OLED ekranlarla təchiz olunub ki, bu da yalnız məzmunu izləmək deyil, həm də çəkdiyiniz materialları həqiqi həyatda olduğu kimi qiymətləndirmək imkanı yaradır. Bütün bunlar su və tozdan qorunma (IP68/69) ilə təminat altına alınan incə, erqonomik korpusda yerləşir.

    Xülasə, HUAWEI Pura 80HUAWEI Pura 80 Pro yalnız rəqəmsal xüsusiyyətlər toplusu deyil. Onlar vizual hekayə danışmaq üçün yaradılmış güclü alətlərdir. Bu cihazlar, fotoqrafiyanın gələcəyinin yalnız "daha çox meqapiksel" deyil, həm də "daha çox zəka" olduğunu sübut edir.

    "Appgallery 2025": Lokal Və Qlobal İmkanlar

    HUAWEI AppGallery 2025-ci ildə tamamilə yeni səviyyəyə qalxıb. İndi istifadəçilər Google tətbiqlərini, WhatsApp və Facebook-u heç bir əlavə vasitə olmadan yükləyə bilirlər. Azərbaycan bazarında isə yerli tətbiqlər – taksi sifarişi, bank xidmətləri, alış-veriş və oyun platformaları – xüsusi yer tutur. Bu, istifadəçilərə gündəlik həyatlarında tam rahatlıq yaradır. AppGallery həmçinin çoxqatlı təhlükəsizlik sistemi ilə fərqlənir, Quick Apps funksiyası isə quraşdırma olmadan ani istifadəyə imkan verir. Sosial şəbəkələrdən tutmuş marketpleyslərə qədər geniş seçim AppGallery-ni Azərbaycanda ən etibarlı mobil mağaza halına gətirib.

    Bununla yanaşı, AppGallery istifadəçilərə xüsusi endirimlər, mükafat proqramları və yerli auditoriyaya uyğun kampaniyalar da təqdim edir. İnterfeysin sadəliyi və Azərbaycan dilində tam dəstək istifadədə əlavə rahatlıq yaradır. Platforma yalnız tətbiqlərin yüklənməsi üçün deyil, həm də əyləncə, kommunikasiya və gündəlik xidmətlərin mərkəzi rolunu oynayır. Beləliklə, AppGallery həm qlobal miqyasda, həm də Azərbaycanda mobil həyatın bütün tələblərinə cavab verən geniş bir ekosistemə çevrilib.

    “Huawei”

    Son xəbərlər

    14:36

    Azərbaycan və Türkiyə süni intellekt sahəsində digər ölkələrdən üstün nəticələr qazanmalıdır

    İKT
    14:34
    Foto

    ADB-nin Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına mümkün dəstəyi müzakirə olunub

    Maliyyə
    14:30

    Əməkdar artist Cabir İmanov vəfat edib

    İncəsənət
    14:28

    "BakuBus" Gəncədə 18 mövcud və 2 yeni marşrut xətti üzrə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    14:26
    Foto

    III MDB Oyunları: Belarus Özbəkistanı məğlub edib

    Futbol
    14:26

    "Huawei Pura 80" Seriyasi: Fotoqrafiyanin yeni dili

    İKT
    14:20

    Ermənistan ordusunun Aprel döyüşlərində mülki əhali və obyektlərə vurduğu zərərlə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    14:17
    Foto

    Bakı Limanında Vahid Keçid Mərkəzi istifadəyə verilib

    İnfrastruktur
    14:16

    Fərid Qayıbov: "III MDB Oyunlarının sonuna qədər medallarımızın sayı çoxalacaq"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti